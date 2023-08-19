تفاصيل جديدة في التعيينات الحكومية 2023 بإجمالي 70 ألف خريج

تواصل الأجهزة الحكومية، المسئولة عن تنفيذ حركة التعيينات الحكومية 2023، إنهاء إجراءات التعيين لحوالي 70 ألف خريج سيتم ترشيحهم للقبول في الجهات الحكومية لسد العجز فيها.

حصر الدرجات الشاغرة والأماكن لسد العجز

وقالت مصادر حكومية مسئولة، إن العمل يتم على قدم وساق، بتنسيق تام بين الجهات المعنية، وهي رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة المالية، والتخطيط، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث تهتم هذه الجهات حاليا بإنهاء إجراءات حصر الدرجات الشاغرة والأماكن التي تحتاج الى سد العجز بها.

وأضاف المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المرتبات التي سيتم تحديدها للمقبولين في التعيينات الحكومية 2023 ستتوافق مع الحد الأدنى للأجور، الذي تم تحديده، وفقا لآخر زيادة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث سيكون الحد الأدنى لمرتبات المعينين الجدد في الحركة بواقع 3500 جنيه للذين سيتم تعيينهم على الدرجة السادسة، و5000 جنيه شهريا للحاصلين على المؤهل العالي، وتسكينهم على الدرجة «الثالثة ب».

مرتبات مجزية للمقبولين في التعيينات الحكومية

ولفتت المصادر إلى أنه وفقا للتعيينات الحكومية المنصوص عليها في مواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، فان الذين سيتم قبولهم في حركة التعيينات 2023، وتتوافر فيهم الشروط، سيتم تسليمهم العمل فورا، بعد اجتيازهم اختبارات ومسابقة التنظيم والإدارة، سواء في قطاع التعليم والتدريس أو الوظائف الأخرى، وفور خضوعهم للفحوصات الطبية والتحاليل واجتيازها بدرجة لائق طبيا.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه في شهر أبريل الماضي 2023 بزيادة 1000 جنيه على الحد الأدنى لأجور العاملين في الحكومة والجهاز الإداري للدولة، لمواجهة تحديات المعيشة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم ومصر، وتخفيف العب عن المواطنين والأسر المصرية.

توجيهات الرئيس لتخفيف العبء عن الأسر المصرية

ووجه الرئيس بالتبكير في إضافة الزيادة «1000 جنيه» ليتم صرفها مع مرتب شهر ابريل الماضي قبل موعدها في شهر يوليو لتحقيق الاستفادة العظمى منها.