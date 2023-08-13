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تعيينات شركة مصر للطيران.. اعرف آخر موعد للتقديم لوظائف 2023

كتب:

سلامة عامر
12:22 م | الأحد 13 أغسطس 2023
مصر للطيران

مصر للطيران

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران، عبر صفحهتا الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حاجة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية لشغل وظيفة أخصائي شؤون إدارية عن طريق «التعيين - التعاقد» من بين العاملين الدائمين، وفقًا للإعلان رقم 29 لسنة 2023.

الشروط المطلوبة لوظائف شركة مصر للطيران 2023

وحدّدت الشركة القابضة لمصر للطيران الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل وظيفة أخصائي شؤون إدارية عن طريق «التعيين - التعاقد» من بين العاملين الدائمين وفقا للإعلان رقم 29 لسنة 2023 كالتالي:

- أسلوب الشغل «الدرجة الثانية - الدرجة الثالثة - تعاقد».

- الشروط «مؤهل عال - اجادة الحاسب الآلي - إجادة اللغة الإنجليزية - اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة».

- العدد المطلوب: 7

الشروط العامة لشغل وظائف شركة مصر للطيران 2023

وأشارت الشركة القابضة لمصر للطيران عبر المنشور الشروط العامة الواجب توافرها للمتقدمين لشغل وظيفة أخصائي شؤون إدارية كالتالي:

- أن يكون المتقدم بين العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بالقاهرة.

- التعيين للعاملين الدائمين بنفس الأجر الأساسي، والحافز الوظيف الحالي أو السابق أيهما أكبر.

وأما بالنسبة للعاملين المتعاقدين فسيتم التعاقد معهم بنفس الحافز الوظيفي الحالي أو السابق أيهما أكبر بعقد جديد.

- تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة المطلوبة.

- يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة.

- استيفاء مطالب التأهيل طبقا لبطاقة وصف الوظيفة المعلن عنها.

- تقدم الطلبات على النموذج المعد لذلك بقسم التعيينات بإدارة شؤون الخدمة بالإدارة العامة للموارد البشرية بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية حتى يوم 17 من شهر أغسطس الجاري 2023، ومرفق بها المستندات التالية:

- المؤهل الدراسي

- بطاقة الرقم القومي

- كارت التعارف

- شهادة الميلاد

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.