متحف قصر المنيل يعُلن بدء تطبيق نظام الدفع الإلكتروني

أعلن متحف قصر المنيل، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بدء تطبيق نظام الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقات البنكية فقط من خلال شباك التذاكر، لافتًا إلى أنه لا يوجد إمكانية للدفع النقدي.

أسعار تذاكر متحف قصر المنيل

وحددت إدارة المتحف، أسعار تذاكر دخول المتحف للمصريين والعرب والأجانب، على النحو التالي:

ـ المصريين والعرب: 20 جنيهًا.

ـ الطلاب المصريين والعرب: 5 جنيهات.

ـ الأجانب: 120 جنيهًا.

ـ الطالب الأجنبي: 60 جنيهًا.

متحف قصر المنيل

ويذكر أن متحف قصر المنيل من أهم وأجمل المتاحف التاريخية، فهو يعبر عن فترة مهمة في تاريخ مصر القديمة بالإضافة إلى انفراده بتصميم معماري رائع، تم بنائه على الطراز الإسلامي الحديث المقتبس من المدارس الفنية الفارسية والمملوكية وبها سراي العرش التي يغطيها سقف يتوسطه قرص الشمس، الذي تنبثق منه إشعاعات ذهبية، يتصدر القاعة لوحة تصور محمد علي باشا.

أنشأه الأمير محمد على توفيق، ويتكون القصر سراي الاستقبال، برج الساعة، السبيل، المسجد، متحف الصيد، سراي الإقامة، سراي العرش، المتحف الخاص، والقاعة الذهبية، بالإضافة إلى وجود حديقة مميزة وفريدة من نوعها.