7 معلومات عن نظام الدفع الإلكتروني بمكاتب تذاكر السكة الحديد

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن نظام الدفع الإلكتروني بمكاتب حجز تذاكر السكة الحديد، الذي أتاحته الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مشيرا إلى أن خدمة الدفع بالكروت الذكية «كروت الائتمان - كروت الخصم المباشر» «Debit Card»، تكون من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني (POS) لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر.

توفير 100 ماكينة دفع إلكتروني

وأوضح المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه جرى توفير 100 ماكينة دفع إلكتروني في 54 محطة على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، مشيرا إلى أنه من المستهدف أن يتم تشغيل هذه الخدمة في باقي المحطات تباعًا مما يتيح الدفع نقدًا أو عن طريق الكروت الذكية، موضحا أبرز تفاصيل الدفع كالتالي:

- الدفع من خلال كروت الائتمان.

- الدفع من خلال كروت الخصم المباشر Debit Card.

- الدفع من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني (POS).

- توفير 100 ماكينة لسداد قيمة التذاكر بمكاتب الحجز.

- توجد هذه الخدمة في 54 محطة سكة حديد كمرحلة أولى.

- تشغيل الخدمة في باقي المحطات تباعًا مما يتيح الدفع نقدا أو عبر الكروت الذكية.

- يتم استرداد ثمن التذكرة المدفوعة إلكترونيا عبر شبابيك الحجز بالمحطة.