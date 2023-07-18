«معلومات الوزراء»: مصر تعزز منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لـ4 أسباب

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر مستمرة في جهودها لتعزيز الرقمنة والشمول المالي، من أجل القضاء على الاقتصاد غير الرسمي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي.

فوائد الدفع والتحصيل الإلكتروني

وأوضح المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الإجتماعي « فيس بوك»، أن مصر تعزز منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، كونها تساهم في تحقيق العديد من الفوائد والمتمثلة فيما يلي:

- رفع كفاءة الأداء الحكومي وفاعليته.

- تعزيز الشمول المالي والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي.

- تعزيز التحول نحو الاقتصاد غير النقدي.

- الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المركز إلى أن قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني منذ إطلاق المنظومة في 2019 وحتى نهاية مايو 2023 تبلغ 6.8 تريليون جنيه.

وأشار مركز معلومات الوزراء إلى أن هناك 4.2 مليون بطاقة ميزة جرى إصدارها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وجرى نشر 17 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني في الجهات الإدارية.