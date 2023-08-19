عرض منزل في أمريكا للبيع بدولار واحد فقط.. ما القصة؟

عمدت شركة عقارات أمريكية، تسمى «كريس هوبل»، لبيع منزل في الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ خيالي، وهو «دولار واحد» ويقع هذا المنزل في ميتشجان شمال شرق الولايات المتحدة.

شركة #العقارات #Chris_Hubel عرضت منزلاً للبيع في #أميركا مقابل دولار واحد



مساحة المنزل الواقع في #ميشيغان تبلغ حوالي 70 متر مربع ويتكون من غرفتي نوم



المنزل متهالك وبه فناء يضم كمية كبيرة من الأعشاب الضارة..لذلك فهو بحاجة إلى الكثير من أعمال التطوير



من المتوقع أن تصل تكلفة… pic.twitter.com/nnjhJuV4OJ — CNBC Arabia (@CNBCArabia) August 19, 2023

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فإن المنزل تبلغ مساحته 70 متر مربع، ويتكون من غرفتي نوم، والمنزل حالته سيئة للغاية ولكن يضم فناء يشمل كمية كبيرة من الأعشاب الضارة وبحاجة كثيرة لأعمال التطوير، وسط توقع بأن يصل سعر تطويره إلى 45 ألف دولار.

عروض مستمرة غير متوقعة

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أنه عقب كتابة الإعلان، وبعد 3 أيام جذب الإعلان نحو 100 ألف شخص وتلقى المعلن، نحو 200 عرض للشراء، واستفسارات من آسيا وبريطانيا وعروض شراء وصلت لـ30 ألف دولار أمريكي.

طريقة جديدة في الدعاية تستخدم في أمريكا بعد أوروبا

المنزل منشأ في عام 1956، ولن يُباع بدولار واحد، بل مقابل أعلى عرض ستحصل عليه الشركة حتى تاريخ 23 أغسطس الجاري، ولكنها كانت طريقة ناجحة وسريعة للدعاية، وعمدت شركة العقارات الأمريكية المتواضعة إليها، من أجل أن تكون محور حديث وسائل الإعلام المختلفة، ولجأت أيضا من قبل الحكومة الإيطالية لعرض منازل بحفنة يوروهات قليلة من أجل التسويق لبيع منازل موجودة في أماكن لا يعيش بها سكان قلائل.