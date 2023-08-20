«الشباب والرياضة»  تواصل فعاليات مبادرة «حدودنا نبضنا» بالوادي الجديد

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع وحدة السياسات وتطوير الأعمال بالوزارة، تنفيذ مبادرة "حدودنا نبضنا" بمركز شباب المكس القبلي بقطاع باريس بمحافظة "الوادي الجديد" بالتعاون مع رواد المحافظات الحدودية، لدعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية المبتكرة.

قدرات الشباب وأخلاقهم ومعرفتهم وتوعيتهم بوطنهم

وقالت وزارة الشباب والرياضة في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إن تنظيم مبادرات الشباب التي تقوم بها الإدارات المركزية بالوزارة تأتي في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث تتبى كل مبادرة العديد من الأهداف التي تسمو وترقى بقدرات الشباب وأخلاقهم ومعرفتهم وتوعيتهم بوطنهم، بالإضافة الى العمل على إرساء مبدأ تمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم، للإبداع والابتكار وخلق المزيد من فرص العمل والتدريب على اقتحام كافة مجالات العمل والحياة في الجمهورية الجديدة التي وضع أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حدودنا نبضنا أهم المبادرات التي تقوم بها الوزارة

وأضاف البيان أنه من ضمن أهم المبادرات التي تقوم بها الوزارة، مبادرة «حدودنا نبضنا» وخلالها يتم تدريب الشباب على أساسيات ريادة الأعمال وأدوات الرصد المجتمعي، وكيفية تخطيط المبادرات المجتمعية، ويتم إطلاق مسابقة أفضل مبادرة ومشروع مجتمعي، علي أن يتم تصعيد المبادرات والمشروعات الفائزة في معسكرات تفاعلية.

ولفت البيان إلى أن وزارة الشباب والرياضة تحرص دائما علي التواصل الدائم مع شباب المحافظات الحدودية لتبني ودعم الكيانات الشبابية، والتنسيق مع الجهات والكيانات التي تقدم مبادرات شبابيه تخدم الشباب بالمحافظات الحدودية ، وتقديم توعية وتدريب للشباب بالقري والمراكز الأكثر احتياجا من أجل أن يكونوا نواة مشرقة للمستقبل في ظل الجمهورية الجديدة.