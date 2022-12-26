تحويلات مرورية بمحيط كوبري كمال الجنزوري بمدينة نصر وغلق 7 شوارع

تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع تنفيذ أعمال إصلاح كوبري كمال الجنزوري أعلى محور النصر بمناطق مدينة نصر، وسيتم غلق عدة شوارع ووضع تحويلات مرورية على النحو التالي:

أولًا: مناطق الغلق

مطلع كوبري كمال الجنزوري الاتجاه القادم من كوبري المشير أبوغزالة. مطلع كوبري كمال الجنزوري القادم من محور حسن المأمون وشارع الشهيد إبراهيم الشيخ. مسطح الكوبري كمال الجنزوري القادم من شارع إبراهيم الشيخ اتجاه شارع عمر بن الخطاب. مسطح كوبري كمال الجنزوري الاتجاه القادم من شارع عمر بن الخطاب اتجاه محور النصر. مطلع ومسطح كوبري كمال الجنزوري الاتجاه القادم من كوبري ممدوح مرعي «عباس العقاد». غلق شارع عمر بن الخطاب اتجاه شارع أحمد فخري. غلق شارع أحمد فخري اتجاه شارع عمر بن الخطاب.

ثانياً: التحويلات المرورية

الاتجاه القادم من كوبري المشير أبوغزالة، يسلك مسطح كوبري كمال الجنزوري فالدوران، والعودة من المأوى الدوراني الأول أسفل الكوبري اتجاه محور الثورة مرة أخرى. الاتجاه القادم من كوبري المشير أبوغزالة، يسلك مسطح كوبري كمال الجنزوري فيمين شارع إبراهيم الشيخ اتجاه مناطق عمر بن الخطاب. الاتجاه القادم من شارع إبراهيم الشيخ، يسلك يمينًا خلف عمارات رامو اتجاه شارع عمر بن الخطاب. الاتجاه القادم من شارع عمر بن الخطاب، يسلك يمينًا شارع الفرسان اتجاه امتداد شارع مكرم عبيد. الاتجاه القادم من القادم من كوبري ممدوح مرعي «عباس العقاد»، يسلك يمينًا شارع مكرم عبيد. الاتجاه القادم من شارع مكرم عبيد، يسلك يمينًا شارع حافظ رمضان اتجاه شارع أحمد فخري. الاتجاه القادم من شارع أحمد فخري، يسلك يمينًا شارع حافظ رمضان اتجاه شارع حسن المأمون. الاتجاه القادم من شارع حسن المأمون، يسلك يسارًا من أسفل كوبري كمال الجنزوري فيمين شارع إبراهيم الشيخ.

تستمر أعمال التحويلات المرورية المشار إليها، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.