«مذيع العرب» بأمريكا يكشف لـ«ملعب الفن» أسرار احترافه العمل الإعلامي: صدفة

كشف الإعلامي عاطف كامل، عن كيفية سفره إلى أمريكا، ودراسته هناك، وكيف حصل على لقب «مذيع العرب بأمريكا»، كاشفا عن صدفة وضعته على طريق العمل الإعلامي.

وقال مذيع العرب في الولايات المتحدة، إن الحياة في أمريكا عادلة إلى حد ما، وهناك مساواة بين الجميع، وزراء ومواطنون عاديون، لكن هناك رقابة على الأسعار، ومع ذلك أوروبا وأمريكا تغيرتا عن الماضي، مضيفا أن الحياة الاجتماعية والعائلية في الغربة صعبة، «هنا في مصر ممكن تقابل أي حد من أصدقائك وتقعد وتعيش وتتبسط، لكن في الغربة الموضوع صعب ومختلف تماما، واللي عاوز ينجح هاينجح في كل مكان».

قصة صدفة جعلته مذيعا

وتابع «وجدت إعلانا لحفلة لصباح، وصديقي دعاني للحضور، فارتديت ملابس رسمية لحضور الحفل، وكنت أتمنى التقاط صورة مع الفنانة صباح، ومع الشخصيات الفنية اللي حضرت الحفل، وفجأة وصل المسؤول عن الحفلة وبيتكلم مع أحد الأصدقاء اللي معانا على الترابيزة، وأخبره إن اللي هاتقدم الحفل لم تحضر بشكل مفاجئ، وفجأة طلعوني على الاستيدج لأقدم الحفل من دماغي بدون تحضير أو حتى كتابة، والناس كانت مندمجة ومبسوطة، والترحيب كان من القلب، وصباح أعجبت بأدائي وطلبت إنى أكمل معاها باقي الحفلات، واتعرفت على المنتج يوسف حرب وله فضل كبير عليا».

السفر لأمريكا

وأوضح «كامل»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن» مع الإعلامي مصطفى عمار، على راديو «أون سبورت إف إم»، أنه بعد سفره لأمريكا عمل في غسيل الصحون، لأن الشركة التي كان يعمل بها بعيدة عن منطقة نيوجيرسي، وصاحب الشركة أصيب بمرض بعد وصوله، ما اضطره للعيش في منطقة بعيدة عن الشركة وعملت في أحد المطاعم للحصول على دخل يومي، ومع الوقت تدرجت في العمل وعملت مضيفا، وبدأت أتجه للدراسة الحرة في المسرح والتلفزيون والتصوير.