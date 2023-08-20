نائب رئيس الوزراء المجري: زيارة البابا تواضروس تدل على متانة علاقتنا بمصر

أجرى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارة تفقدية للبرلمان المجري، وتعرف خلال الجولة على مدلولات وتاريخ التحف الفنية والتاريخية التى يحويها البرلمان.

وعقب انتهاء جولة البابا والوفد المرافق له والتي استمرت ساعة كاملة أقيم حفل عشاء على شرف قداسته، ألقى خلاله السيد شاميين چولت كلمة تلاها كلمة لقداسة البابا.

نائب رئيس الوزراء المجري: على المستوى العلاقات المصرية المجرية، ننتظر بعد فترة قدوم شيخ الأزهر إلى المجر

وقال نائب رئيس الوزراء المجري: صاحب القداسة، الآباء الأساقفة يسرني في هذه المناسبة أن أحيِّيكم، وأرحب بزيارتكم لدولة المجر. نحن نعيد ذكرى زيارة قداسة البابا شنودة الثالث قبلكم وهو له محبة خاصة في قلوب المجريين، وشارك قداسته في قداس مثل الذي تشاركون فيه قداستكم غدًا.قبل زمن قليل كان في زيارة المجر قداسة البابا فرانسيس بابا روما. وفي وقت قريب يأتي إلى المجر بطريرك القسطنطينية، وعلى المستوى العلاقات المصرية المجرية، ننتظر بعد فترة قدوم شيخ الأزهر إلى المجر.

نائب رئيس الوزراء المجري: نجاح هذه الزيارة يدل على جودة ومتانة العلاقات المصرية المجرية

وتابع شاميين چولت: أشكر السفير المصري على نجاح هذه الزيارة التي تدل على جودة ومتانة العلاقات المصرية المجرية ليس فقط في المجال السياسي ولكن في المجال الروحي.لا أنسى زيارة الرئيس السيسي للمجر، وهو سياسي يعمل الكثير والكثير من أجل بلاده. نحن نعترف أن الديانات يجب أن تتعايش مع بعضها البعضّ، مرة أخرى اسمحوا لي أن أشكر قداستكم على هذه الزيارة وتلبية دعوة الحكومة المجرية، وأدعو الله أن يبقيكم من أجل مصلحة مصر والمجر.