رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في المجر يستقبل البابا تواضروس

زار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم السبت، الكاردينال بيتر إردو رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالمجر، في أولى لقاءاته في المجر، في مستهل زيارته بدعوة من الحكومة المجرية.

البابا تواضروس يلتقي رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في المجر

واستقبل رئيس الأساقفة وعدد من الأساقفة البابا تواضروس، والوفد المرافق له، وذلك في مقر غبطة الكاردينال في Primate’s palace بالعاصمة المجرية بودابست.

وأعرب البابا عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًا إلى أنه زار الڤاتيكان في مايو الماضي، بمناسبة مرور 50 عامًأ على العلاقات بين الكنيستين القبطية والكاثوليكية، والتقى البابا فرنسيس الذي تربطه به علاقة قوية، وأكد البابا تواضروس أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنيسة شاهدة للمسيح، وأن هناك علاقات قوية تربط الكنيسة برئيس الجمهورية والمسلمين، مشيرًا إلى أن الأقباط في مصر يصل عددهم إلى 15 مليون مواطن.

وأثنى البابا تواضروس، على العلاقات المتميزة بين مصر والمجر والمشروعات المشتركة بين البلدين، وكذلك المنح الدراسية، وهو الموضوع الذي كان محل حديث ڤيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، عند زيارته لمصر فبراير الماضي.

الخدمات التي تقدمها الكنيسة الكاثوليكية للشباب في المجر

وتعرف البابا تواضروس، على الخدمات التي تقدمها الكنيسة الكاثوليكية في المجر، ولا سيما للشباب، وقدم رئيس الأساقفة نبذة مختصرة عن هذه الخدمات، وتحدث عن الأديرة والرهبنة في المجر.

وتطرق أيضا إلى الحياة في الأديرة القبطية داعيًا رئيس الأساقفة والأساقفة الحضور لزيارة مصر وأديرتها، وفي مقدمتها دير القديس الأنبا انطونيوس بالبحر الأحمر، أقدم دير في العالم.

وفي ختام اللقاء تبادل قداسة البابا والكاردينال بيتر إردو الهدايا التذكارية.