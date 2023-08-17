أسقف وسط أوروبا يكشف تفاصيل زيارة البابا تواضروس إلى المجر

كشف الأنبا جيوفاني، أسقف وسط أوروبا، تفاصيل زيارة البابا تواضروس الثاني للمجر خلال الأسبوع المقبل، بدعوة رسمية من الحكومة المجرية، للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمجر.

كلمة أسقف وسط أوروبا حول زيارة البابا تواضروس للمجر

وقال الأنبا جيوفاني في كلمته حول الزيارة: «بكل الفرح والسعادة استقبلنا خبر زيارة أبونا راعينا قداسة البابا المعظم البابا تواضروس الثاني إلى المجر، هذه الزيارة تحمل طابعا رسميا ورعويا، فقداسته مدعو من الحكومة المجرية، بدعوة رسمية لحضور ومباركة العيد القومي للبلد، وأيضا يبارك كنيستنا وشعبنا القبطي ويحتفل معهم بعيد تدشين كنيستهم الثاني عشر».

وأوضح خلال كلمته، أنّه من المقرر في الزيارة الرسمية أن يتقابل البابا مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكاردينال المجر والسفير المصري والسفراء العرب والشعب القبطي، كما تقدم له جامعة بازماني بيتر الكاثوليكية الدكتوراه الفخرية.

تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المجر

وحول تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المجر، قال الأنبا جيوفاني: «بدأت الخدمة في المجر الستينيات حيث كانت العلاقات السياسية بين مصر بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والكتلة الأوروبية الشرقية متينة، وبدأ توافد الشباب على المجر بمنح دراسية، وقتها قام المتوفي الأنبا صموئيل أسقف الخدمات الاجتماعية، بزيارة المجر وأقام للطلبة قداسا في منزل أحدهم. وفي ثمانينيات القرن الماضي أوفد المتنيح البابا شنودة الثالث أبونا المتنيح القمص يوحنا البراموسي للخدمة بالنمسا، والذي كان يزور الأقباط هناك بين الحين والآخر».

وتابع أنّه في عام 2002 وخلال زيارة القمص يوسف خليل بتكليف من قداسة البابا من أجل تجميع الشباب للاحتفال بالأعياد، تم إشهار جمعية القديس مارمرقس القبطية ومن خلالها بدأت الخدمة في الانطلاق. سنة 2004 م انتقل القمص يوسف خليل للخدمة بشكل دائم لإنشاء كنيسة قبطية أرثوذكسية مستقرة بالمجر، وبالفعل تم إنشاء كنيسة على الطراز القبطي.

وأضاف: كانت العلاقة بين البابا شنودة والحكومة المجرية تتسم بالجدية، ما أسفر عن دعوة قداسة البابا بابا الإسكندرية بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لمباركة عيد القديس استيفان قديس المجر، وهو العيد القومي لدولة المجر، وتم خلال هذه الزيارة إهداء البابا الدكتوراه الفخرية من جامعة ازماني بيتر الكاثوليكية الدكتوراه الفخرية.

وبعد جلوس البابا تواضروس على عرش مارمرقس، قرر قداسته في سنة 2017 م، إلحاق دولة المجر مع رومانيا وبولندا وسلوفينيا وجمهورية التشيك لاستحداث إيبارشية وسط أوروبا.