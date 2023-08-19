نائب رئيس وزراء المجر يستقبل البابا تواضروس في مطار بودابست

وصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عصر اليوم، إلى مطار بودابست فرانز ليست الدولي، وكان في استقباله شاميين چولت نائب رئيس الوزراء المجري.

البابا تواضروس يزور المجر

وفي سياق متصل، غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت البابا تواضروس الثاني، متوجهًا إلى العاصمة المجرية بودابست، في زيارة لجمهورية المجر بدعوة رسمية من حكومتها؛ للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمجر.

ومن المنتظر أن يعقد البابا خلال الزيارة، لقاءات مع كبار المسؤولين هناك، وقيادات الكنيسة الكاثوليكية.

البابا تواضروس يحصل على الدكتوراه الفخرية

ويحصل البابا خلال الزيارة على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بازمان بيتر المجرية، والتي سبقت ومنحت الدرجة ذاتها للبابا شنودة الثالث عام 2011، وهي الدرجة التي يجرى منحها للشخصيات المُلهمة والمؤثرة في العالم.

يرافق البابا خلال الزيارة وفد يتكون من أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بإيطاليا، والأنبا جابرييل أسقف النمسا، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات الاجتماعية، وتماڤ تكلا رئيسة دير الشهيد مار جرجس بمصر القديمة، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات. وينضم إلى الوفد في بودابست نيافة الأنبا جيوفاني أسقف وسط أوروبا، والقمص يوسف خليل كاهن الكنيسة القبطية بالمجر.

يضم الوفد أيضًا: الإعلامي إسحق يونان، وبيشوي جرجس للتغطية الإعلامية.