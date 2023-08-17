أبرز المعلومات عن جامعة بازمان بيتر.. تمنح البابا تواضروس الدكتوراه الفخرية

يبدأ البابا تواضروس الثاني، الأسبوع المقبل، زيارة لجمهورية المجر ومن المقرر أن يحصل قداسته على الدكتوراه الفخرية من جامعة يازمان بيتر.

جامعة بازمان بيتر من أقدم الجامعات في المجر

وقال القمص يوسف خليل، كاهن الكنيسة القبطية الارثوذكسية ببودابست بالمجر، لـ«الوطن»، إنّ جامعة يازمان بيتر هي الجامعة نفسها التي منحت الدكتوراه الفخرية لقداسة البابا شنودة الثالث يوم 19 أغسطس 2011، وهي جامعة Pázmány Péter الكاثوليكية ومن أعرق الجامعات وأقدمها وأشهرها.

وأضاف أنّها تأسست الجامعة الكاثوليكية في عام 1635 من قبل رئيس الأساقفة بيتر بازماني في مملكة المجر، تقع الجامعة في ثلاث مدن إذ يوجد مكتب العمد، وكلية اللاهوت، وكلية الحقوق، وكلية تكنولوجيا المعلومات، ومعهد الدراسات العليا للقانون القانون في بودابست.

ويقع الحرم الجامعي لكلية التدريس في فيتيس جانوس في Esztergom، فيما يقع حرم كلية العلوم الإنسانية في Piliscsaba بالقرب من بودابست.

جامعة كاثوليكية تحت إشراف الكرسي الرسولي

وتعد الجامعة مؤسسة كنسية معترف بها من قبل الدولة تحت إشراف الكرسي الرسولي.

تشمل الجامعة 7 أقسام هي:

- مركز إنتريونيفيرستي الإيطالي للدراسات الأوروبية والعالمية.

- كلية العلوم الإنسانية

- كلية تكنولوجيا المعلومات

- كلية تدريب المعلمين

- كلية اللاهوت

- معهد القانون الكنسي

- كلية القانون والعلوم السياسية

ويزور البابا تواضروس جمهورية المجر بدعوة رسمية من الحكومة المجرية للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمجر، ومن المقرر أن يلتقي البابا خلال الزيارة، كبار المسؤولين المجريين، والكاردينال بيتر إردو كبير أساقفة المجر، والسفير المصري هناك.