قرار عاجل من كولر بشأن رحيل بيرسي تاو وديانج عن الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي متمسك بعدم برحيل بيرسي تاو لاحترافه، كما يريد تمديد عقده مع النادي لموسمين آخرين بخلاف الموسم المتبقى في عقده.

كولر يحسم مصير أليو ديانج

وقال شبانة في تصريحات تلفزيونية عبر بوكس تو بوكس: مارسيل كولر متمسك أيضًا ببقاء أليود ديانج لأن له دور كبير مع الأهلي في وسط الملعب.

وأضاف: « الأهلي قد يفتح الباب أمام احتراف محمد شريف في تركيا، بعدما تلقى عرضًا رسميًا مؤخرًا، خصوصًا أن الأمور قد تبدو صعبة بعد اقتراب ضم البرازيلي سوزا.

وختم شبانه حديثه: «مسئولو الأهلي تمسكوا بالإبقاء على خدمات تاو في الموسم المقبل مع إمكانية التفاوض على تمديد عقده لموسمين إضافيين حال رغب اللاعب في ذلك بعد الحصول علي موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي باستمرار».