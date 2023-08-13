عاجل.. بيرسي تاو يقرر الرحيل عن الأهلي

اقترب الجنوب أفريقي بيرسي تاو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء والانتقال إلى جنوب أفريقيا.

وذكرت تقارير عبر موقع «ذا سويث أفريقيا»، أن بيرسي تاو سيرحل عن الأهلي في الموسم المقبل، وينتقل إلى صفوف صن داونز، بعدما دخل النادي الجنوب أفريقي في مفاوضات مع المهاجم الدولي.

وتابع: «بحسب مصدر لم يكشف عن اسمه، هناك احتمال بنسبة 80% أن يغادر تاو الأهلي هذا الصيف للعودة إلى ناديه السابق قبل الموسم المقبل».

واختتم: «بينما نتحدث الآن، هناك احتمالات بنسبة 80% أن يوقع تاو مع صن داونز».

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