في ذكرى ميلاده.. كتابان اشتهر بهما الكاتب محمد حسين هيكل

الدكتور محمد حسين هيكل، الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده، إذ ولد في مثل هذا اليوم 20 أغسطس عام 1888، وكان من أشهر كتاباته ومؤلفاته كتاب «حياة محمد»، يحكي عن سيرة رسول الله صل الله عليه وسلم، ورواية «زينب».

كتاب «حياة محمد»، من أبرز الكتب التي كتبت في العصر الحديث حول هذه الشخصية التاريخية والدينية العظيمة، ففي هذا الكتاب يستعرض «هيكل» تلك الفترة المفصلية من التاريخ البشري، بأسلوب علمي راق، كما يحرص على عدم مجاراة السرديات التاريخية السائدة في عصره.

أحداث كتاب «حياة محمد»

وورد في كتاب «حياة محمد»، أنه لم يكن في حاجة إلى زمان طويل ليظهر دينه وينتشر في الخافقين لواؤه، فقد أكمل الله للمسلمين دينهم قبيل وفاته، ولم تمضي خمسون ومائة سنة من بعد ذلك حتى كان علم الإسلام خفاقًا من الأندلس في غرب أوروبا إلى الهند وإلى التركستان وإلى الصين في شرق آسيا، وبذلك وصلت الشام والعراق وفارس وأفغانستان وقد أسلمت كلها.

عمل رائع استطاع خلاله الدكتور محمد حسين هيكل، أنه مؤرخ قدير وعالم جليل، لم يكتف بهذا العمل فقط، بل كانت رواية «زينب» ضمن أشهر الروايات التي كتبها، وأطلق عليه أنه صاحب أول رواية عربية باتفاق نقاد الأدب العربي الحديث.

رواية زينب تحولت إلى فيلم سينمائي

وكانت رواية «زينب» فيما بعد رائدة العمل الأدبي والفني في مصر والوطن العربي بصفة عامة، وخصوصا أنها تحولت لأول فيلم صامت عن قصة عربية خالصة في سينما مصر، فإنها أول رواية جرى إنتاجها سينمائيا مرتين.