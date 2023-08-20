إصابة داليا البحيري بتمزق في يدها بعد سقوطها على المسرح خلال عرض «سيدتي أنا»

تعرضت الفنانة داليا البحيري للإصابة في يدها أثناء العرض المسرحي «سيدتي أنا»، وذلك حسبما أعلنت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشرت داليا البحيري صورة لأشعة يدها وعلقت عليها قائلة: «حادثة صغيرة على ما قُسم كدة، اختل توازني على المسرح ووقعت وقعة جامدة حبتين.. نزلت بكل حملي على إيدي وحسيت برجة جامدة في دماغي.. وجع رهيب إيدي ورمت قلت بس أنا اتكسرت، كملت العرض الحمد لله وطلعت على الطوارئ هوب إشاعة هوب الحمد لله مفيش كسر بس فيه مزق في وتر الإبهام أدى إلى إن العضمة اتحركت من مكانها، كل ده تمام وألف حمد وألف شكر إنها بتيجي على قد كده».

واضافت داليا البحيري قائلة: «المشكلة بقى يا جماعة في إني اكتشفت إني مش عارفة أعمل أي حاجة بمعنى أي حاجة من غير الصباع ده، لا عارفة ألبس ولا أقلع ولا أفتح إزازة الماية مش عارفة أشيل حاجة مش عارفة أفتح باب العربية ولا أي أكره مش عارفة أسرح شعري ولا أغسل وشي ولاااا أي حاجة، وكمان مش عارفة اعمل scroll مش عارفة أعمل like، آه والله ال Like بتوجعني جدا، بس برضو الحمد لله دائمآ وأبدا، ما يقع إلا الشاطر»

مسرحية سيدتي أنا

يذكر أن مسرحية سيدتي أنا، يشارك فيها عدد من الفنانين منهم داليا البحيري، ونضال الشافعي، وفريد النقراشي، وعدد من الفنانين، ورؤية وإخراج محسن رزق.