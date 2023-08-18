داليا البحيري تحتفل بجوائز مسرحية «سيدتي أنا» وتهديها لروح والدها

عبرت الفنانة داليا البحيري عن سعادتها بحصول مسرحية «سيدتي أنا» على 4 جوائز من قبل المهرجان القومي للمسرح، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام.

ونشرت داليا البحيرى صورة وهي ترفع الجوائز، وعلقت عليها قائلة «أحب اهدي الجائزة دي لروحي حبيبي بابا اللي كان دائمًا بيفرح جدًا لنجاحي هو وأمي، ربنا يديها الصحة ويبارك في عمرها».

داليا البحيرى تهدي الجوائز لعدد من الأشخاص فى حياتها

وتابعت الفنانة داليا البحيرى قائلة «أحب اهديها لروح الشاعر الكبير الصديق شوقي حجاب، اللي تعب ليلة ما كان جاي يشوف المسرحية وقصرت معاه بسبب انشغالي بالعرض، الجائزة دي ليك يا شوق وكمان بهديها لكماكيمو بنتي، وهي الدافع الحقيقي لأي حاجة حلوة بعملها في حياتي عشان تبقي فخورة بأمها.. وأخيرا وليس آخرًا لأبو علي اللي دايما في ظهري وشايل همي».

يذكر أن مسرحية سيدتي أنا، يشارك فيها عدد من الفنانين منهم داليا البحيري، ونضال الشافعي، وفريد النقراشي، وعدد من الفنانين، ورؤية وإخراج محسن رزق.