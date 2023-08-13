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«الدفاع الروسية»: إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة كورسك

كتب:

هانى حسن
01:02 م | الأحد 13 أغسطس 2023
جانب من أحداث الأزمة الروسية الأوكرانية - أرشيفية

جانب من أحداث الأزمة الروسية الأوكرانية - أرشيفية

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها أسقطت طائرة مُسيّرة أوكرانية فوق منطقة كورسك، اليوم الأحد، بعد دقائق من إعلان تدمير مُسيّرة أخرى فوق منطقة بيلجورود، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «رويترز»

ودمرت الدفاعات الجوية الروسية، في وقت سابق، طائرة مُسيّرة أوكرانية فوق منطقة بيلجورود، دون وقوع خسائر أو أضرار، بحسب بيان لوزارة الدفاع الروسية، أوردته وكالة «سبوتنيك».

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها: «في نحو الرابعة فجرًا (بتوقيت موسكو) جرى إحباط محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة واحدة بدون طيار ضد مرافق في الاتحاد الروسي».

وأفاد ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية «المركز»، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن القوات الروسية صدت 5 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، وكبدتها خسائر تقدر بأكثر من 80 عسكريًا. 

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