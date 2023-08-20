عاجل.. تفاصيل إصابة تريزيجيه الخطيرة بالدوري التركي

كشف نيناد بيليكا المدير الفني لنادي طرابزون سبور التركي، عن تفاصيل إصابة محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق، بعد خروجه مصابا من مباراة جالاتا سراي في الجولة الثانية من مسابقة الدوري التركي، والتي أقيمت أحداثها مساء أمس وانتهت بهزيمة نادي طرابزون أمام حامل اللقب.

نيناد بيليكا: ضلع تريزيجيه مكسور

وقال نيناد بيليكا في تصريحات عقب نهاية المباراة، أن الحكم لم يحتسب أي خطأ أثناء التحام محمود حسن تريزيجيه مع لاعب نادي جالاتا سراي، واللاعب يعاني من كسر في ضلعه في الوقت الحالي، للأسف التدخل كان يستحق احتساب أي خطأ لأن إصابة اللاعب قوية.

وتعرض محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب المصري، المحترف في صفوف طرابزون التركي، للإصابة في مباراة فريقه أمام جالاتا سراي، بالجولة الثانية من منافسات الدوري التركي.

وتدخل لاعب جالاتا سراي بشكل عنيف على محمود حسن تريزيجيه، ليسقط الأخير على الأرض ويخرج على نقالة، بعد الإصابة، في ظل عدم نجاح الجهاز الطبي في علاجه، ليجرى استبداله في الدقيقة 51 من عمر المباراة.