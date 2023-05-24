سجدتان في الملاعب خلال أسبوع.. تريزيجيه ورونالدو

يحرص الكثير من اللاعبين داخل المستطيل الأخضر على السجود سواء عند إحرازهم هدفا أو عقب انتهاء المباراة أو حتى عند الخسارة أو الإخفاق في إحراز هدف، وشهدت الملاعب خلال هذا الأسبوع واقعتين شهيرتين منهما ما تعرف بـ «سجدة رونالدو».

سجدة رونالدو

وشهدت مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي واقعة قيام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ سجدة بعد إحرازه هدفاً، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب «مرسول بارك» ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2022-2023.

وانتشر مقطع فيديو يظهر «الدون» عقب احتفاله بإحراز هدف في الدقيقة 59 من عمر المباراة، إلا أن النجم البرتغالي فاجأهم بـ سجدة احتفالا بالهدف، ليقوم زملاؤه في الفريق بالتصفيق له، في مشهد رائع.

سجدة أخرى شهدتها ملاعب كرة القدم هذا الأسبوع، بطلها النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي فنربخشة التركي، وذلك بعد إحرازه هدفا في ملعب طرابزون سبور، إلا أن اللاعب في الفريق المنافس أثار الجدل بعدما بصق خلال سجدة «تريزيجيه» خلال مباراة الفريقين.

وكان المهاجم المصري قد سجّل هدفاً من علامة الجزاء، خلال مواجهة فريقه وفنربخشة، ليسجد عقب احتفاله بالهدف، إلّا أن لاعب المنافس، سامت أكايدين، قام بالبصق بجانبه وأثناء سجوده، مما تسبب في غضب عدد من جمهور كرة القدم.

وأدان نادي طرابزون سبور هذه الواقعة عبر بيان رسمي، كما دعي إلى رفض مثل هذا التصرف, وساهم محمود حسن «تريزيجيه» في تسجيل 11 هدفاً في الدوري التركي، هذا الموسم، إذ أحرز 8 أهداف وصنع 3.