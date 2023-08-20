إصابة 5 أشخاص في انقلاب أتوبيس على طريق الجلالة الزعفرانة

أُصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس على طريق «الجلالة - الزعفرانة» شمال البحر الأحمر، وجرى الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب أتوبيس على طريق الجلالة الزعفرانة

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب أتوبيس نقل ركاب تابع لإحدى شركات النقل الجماعي، وجرى إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر والدفع بأكثر من سيارة الإسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين لمستشفى رأس غارب لتلقي العلاج.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين أن الأتوبيس كان يقل 45 راكبا أصيب منهم 5 ركاب فيما نجا 40 راكبا آخرين، وتحرر محضر بالواقعة وجار التحقيقات لمعرفة سبب الحادث.

وكشف مصدر طبي بمستشفى رأس غارب المركزي، أن المصابين حالتهم مستقرة وتعرضوا لإصابات بين خفيفة ومتوسطة عبارة عن كسور وجروح وسجاحات وكدمات، وهم:

- صموائيل بطرس ذكي 40 سنة من محافظة القاهرة.

- عايدة الطوخي محمد 62 سنة من محافظة القليوبية.

- أحمد أسامة عبد المنعم 26 سنة من محافظة القليوبية.

- محمود محمد السيد 17 سنة من محافظة القليوبية.

- محمد رجب محمد 36 سنة من محافظة القليوبية.