السجن المشدد 6 سنوات للمتهم بالتزوير في محررات رسمية بعابدين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، أحد الأشخاص لإدانته بالتزوير في محررات رسمية للتسهيل على المواطنين السفر إلى الخارج والهجرة غير الشرعية خارج البلاد بدائرة قسم شرطة عابدين في القاهرة، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه.

التزوير في محررات رسمية

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم قيامه في دائرة قسم شرطة عابدين بمحافظة القاهرة، بالتزوير في محررات رسمية وجعلها على غرار الصحيحة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، قيام المتهم بالتزوير في المحررات من خلال خداع المواطنين وجعلها لهم على غرار الصحيحة وذلك للتمكن من السفر خارج البلاد والهجرة غير الشرعية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة.. بلاغ

بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة عابدين، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بأنّ المقبوض عليه متهما بالتزوير في محررات رسمية بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتم القبض على المتهم وضبط الأدوات المستخدمة في إتمام جريمته، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بالمشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه.