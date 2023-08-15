تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة تزوير المحررات الرسمية في الجيزة

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تشكيل عصابي لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم في الجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم.

بداية الواقعة

البداية كانت بورود معلومات أكدتها تحريات الأموال العامة، يفيد قيام تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات.

وتبين أن المتهمين كان قصدهم من ذلك استخدامها في عمليات احتيالية والاستيلاء على ممتلكات المواطنين مالكي الوحدات السكنية بإحدى المناطق بمحافظة الجيزة، الذين لا يترددوا عليها لكونهم متوفيين أو مقيمين خارج البلاد منذ فترة طويلة وذلك عن طريق تزوير مستندات ملكية تلك الوحدات توكيلات بيع وعقود بيع ابتدائية منسوبة للملاك الأصليين، كما أنهم قاموا بعرض تلك الوحدات للبيع على المواطنين بموجب تلك المستندات المزورة بقصد الاستيلاء على أموالهم واقتسام حصيلتها فيما بينهم.

وتم تحديد وضبط القائمين على ذلك النشاط الإجرامي وهم 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وبحوزتهم عقود بيع خالية البيانات منسوبة لإحدى شركات الإسكان معدة للتزوير، و5 هواتف محمولة بفحصها تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

جرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.