وظائف خالية براتب يبدأ من 4 آلاف جنيه.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية، وظائف خالية للشباب، بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية»، وشركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، إذ يتم تنظيم اليوم التوظيفي المفتوح لشركة بافلو برجر.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل فرص العمل المعلن عنها، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الملتقى التوظيفي والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف الخالية، والتي جاءت كما يلي.

تفاصيل الملتقى التوظيفي

ويتم تنظيم الملتقى التوظيفي في 60 شارع عبدالله العربي - الحي السابع - مدينه نصر - أمام مطعم أبو رامي، ليكون يوم الإثنين الموافق 21 أغسطس 2023، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 مساء.

الشروط المطلوبة

1- أن يكون المتقدم لوظيفة عضو فريق، حاصلا على مؤهل متوسط أو عالٍ للخريجين فقط.

- أماكن العمل تكون في أكتوبر / المقطم / المعادي / التجمع الأول / التجمع الخامس.

- ألا يقل سن المتقدم لوظيفة عضو الفريق عن 21 عاما، وألا يزيد عن 33 عاما.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه موقف واضح من التجنيد.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة العاملين بها راتبا لعضو الفريق 4000 صافي + الإضافي + الحافز الشهري.

- توفر الشركة للعاملين بها تأمينات طبية واجتماعية.

- تمنح الشركة للعاملين فرصا للترقي بعد 6 أشهر.

- تمنح الشركة للعاملين إجازات سنوية.

- توفر الشركة للعاملين تدريب مدفوع الأجر.

- تصل ساعات العمل إلى 9 ساعات شيفتات متغيرة.