«الشباب والرياضة» تعلن وظائف في 8 شركات بحوافز ورواتب مجزية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، توفير فرص عمل للشباب بعدة شركات، ومطاعم، ويجري عقد ملتقى توظيف يومي الأحد والاثنين 20 و21 أغسطس الجاري من الساعة 11 صباحًا إلى 6 مساء بالصالة المغطاه باستاد المنصورة.

وظائف وزارة الشباب والرياضة

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الشباب والرياضة وكيفية التقديم لها وشروطها، والتي جاءت على النحو التالي:

وظائف بشركات الأمن

وفرت وزارة الشباب والرياضة وظائف بإحدى شركات الأمن والحراسة.

وظائف بسلسلة مطاعم شهيرة

كما تشمل الوظائف وجود فرص عمل بسلسلة مطاعم شهيرة، وجاءت كالتالي:

1- مشرف مطعم

2- عضو فريق مطاعم

3- مضييفن

4. استيوارد

وظائف جمعية رجال الأعمال

وظائف بجمعية رجال الأعمال والمستثمرين بالدقهلية، كالتالي:

2- أخصائي ائتمان.

3- منسقة إئتمان.

وظائف شركة الدلتا لتأمينات الحياة

شركة الدلتا لتأمينات الحياة، توفر وظائف وسطاء تأمين.

وظائف شركة جرين أبل

توفر شركة جرين أبل، الوظائف التالية:

1- أخصائي تغذية علاجية.

2- أخصائي علاج طبيعي وجلسات نحت قوام.

3- صانع محتوى.

4- مصمم جرافيك.

وظائف شركة رابت

وظائف شركة رابت مصر، وتشمل الآتي:

- مُحضر طلبات.

- عامل مخزن.

مميزات العمل بالشركة

ومن مميزات العمل بالشركة، الحصول على رواتب مجزية وتأمين طبي واجتماعي، ويشترط فيها الحصول على مؤهل عالي أو فوق متوسط، موقف واضح من الخدمة العسكرية، والسن لا يزيد على 30 سنة، يفضل ساكني المناطق القريبة «الرحاب - مدينتي - التجمع الخامس - الشيخ زايد».

وظائف شركة نسور جروب

وظائف شركة نسور جروب لخدمات الأمن والحراسة، وتوفر الوظائف الآتية:

- مشرفين أمن.

- أفراد أمن.

مدخل بيانات بشركة أكوا تكنولوجي

تقدم شركة أكوا تكنولوجي إنترناشيونال «اليوم التوظيفي المفتوح»، وتوفر الوظائف الآتية:

- مدخل بيانات.

- مساعد مدير تدريب.

- مشرف قسم خدمة عملاء.

- فني صيانة.

- مندوب تحصيل.

- عمال مخازن.

ويقام ملتقى التوظيف بمركز شباب منشية البكري يوم الخميس 24 أغسطس من الساعة 10 صباحًا وحتى 3 عصرًا.

شروط الوظيفة

- السن من 21 حتى 35 سنة.

- موقف واضح من التجنيد.

- من سكان القاهرة والجيزة.

- التفرغ التام.

المميزات الوظيفية

وتتميز تلك الوظائف بوجود رواتب مجزية وحوافز إضافية وتأمين طبي واجتماعي، وراحة أسبوعية يوم الجمعة، بالإضافة للإجازات الرسيمة والسنوية، ويمكن التقديم من هنــــــــــا.