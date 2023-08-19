وظائف متاحة في جامعة أسوان للذكور والإناث.. الشروط والمؤهلات المطلوبة

كشفت جامعة أسوان مؤخرًا عن توفر فرص قيادية للتوظيف في المؤسسة عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية في عدد من الأماكن الشاغرة من ضمنها مدير عام للإدارة العامة للموارد البشرية، وعدد من فرص العمل للإناث والذكور على التقدم لهذه الوظائف الشاغرة.

وترصد «الوطن»، في التقرير التالي، المؤهلات المطلوبة وشروط التقديم، بالإضافة إلى المستندات والأوراق الخاصة بوظائف جامعة أسوان 2023 عبر الرابط التالي.

شروط التقديم لوظائف جامعة أسوان

- حاصل على مؤهل عالٍ يتوافق مع طبيعة العمل المطلوب.

- يجب أن يكون قد قضى على الأقل عامًا واحدًا في وظيفة من المستوى الأول (أ)، أو قضى 17 عامًا كحد أقصى للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري، وذلك بناءً على طبيعة العمل المطلوب.

- إجادة استخدام الحاسوب وتطبيقاته المختلفة المتعلقة بمجال العمل.

- معرفة كافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- معرفة كافية بالقوانين واللوائح والإجراءات المنظمة لنظام العمل.

- القدرة على القيادة والتوجيه والمتابعة، وكذلك التخطيط والتحليل والابتكار واتخاذ القرارات.

- مهارة عالية في الاتصال والعرض والتحليل.

المستندات المطلوبة لوظائف جامعة أسوان

- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل، يشمل معلومات عن تاريخ الميلاد والمؤهلات العلمية والدورات التدريبية وتقارير الأداء والجزاءات والإجازات الخاصة والوظائف القيادية والاشرافية السابقة والدرجة الوظيفية الحالية والخبرات المتعلقة بالوظيفة المتقدم لها.

- السيرة الذاتية.

- شهادات الدورات التدريبية المحصل عليها.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الميلاد.

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم ومساهماته في تطوير الوحدة أو الإدارة التي يعمل بها، مدعومة بالمستندات.

- المؤهلات العلمية.

- تصور المتقدم بشأن تطوير أداء الوظيفة التي يتقدم لشغلها.