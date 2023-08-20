تفاصيل وظائف مدرسة صناع الغد للتكنولوجيا التطبيقية.. حوافز مادية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل وظائف مدرسة صناع الغد للتكنولوجيا التطبيقية، موضحة أن الوظائف متاحة بالقاهرة الكبرى، مؤكدة أن العمل بهذه النوعية من المدارس يكون في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل، ويتم توفير تدريب تقني مستمر عالي الجودة على مستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين.

أيضاً تشتمل فرصة العمل في مدرس صُناع الغد للتكنولوجيا التطبيقية، على فرص للحصول على خبرات علمية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز، وحوافز معنوية ومادية عديدية مرتبطة بالأداء، وفق ما جاء عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وظائف مدرسة صناع الغد للتكنولوجيا التطبيقية الثقافية

- معلم تربية رياضية

- معلم لغة عربية ودين

- معلم لغة إنجليزية

- معلم رياضيات

- معلم اقتصاد

- معلم تربية وطنية (فلسفة)

- معلم دراسات اجتماعية

وظائف مدرسة صناع الغد للتكنولوجيا التطبيقية الإدارية

- مدير أكاديمي

- مسئول شئون طلبة

- مسئول شئون عاملين

- مسئول جودة

- مسئول تقييم امتحانات

- مسئول توريجات ومخازن

- أخصائي اجتماعي

- أخصائي نفسي

شروط وظائف مدرسة صناع الغد للتكنولوجيا التطبيقية

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عاماً

- يتاح التقديم للعالمين بالمدارس الحكومية

- يتاح التقديم لزظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والنفي

- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط

- سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.