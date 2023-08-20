طلاب الثانوية الأزهرية «دور ثان» يؤدون امتحاني الجغرافيا والكيمياء

انطلقت قبل قليل أعمال ثاني أيام امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية الأزهرية، حيث يؤدي طلاب البعوث امتحان مادتي التفسير وعلوم القرآن الكريم لمدة ساعتين، ثم امتحان مادة النحو، أما طلاب القسم الأدبي فيؤدون امتحاني الجغرافيا للمبصرين لمدة 3 ساعات، ثم يؤدون امتحان مادة الإنشاء لمدة ساعتين، وطلاب القسم العلمي في الثانوية الأزهرية يؤدون امتحاني الكيمياء لمدة 3 ساعات، ثم يؤدون امتحان البلاغة لمدة ساعتين.

امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالبا، وبدأت امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية أمس، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 28-8-2023، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي 49 ألفا و693 طالبا وطالبة.

وجاء عدد المتقدمين من القسم الأدبي 33 ألفا و238 طالبا، ومن البنين 21 ألفا و107 طلاب، ومن الفتيات 12 ألفا و131 طالبا، ومن القسم العلمي بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالي 16 ألفا و455 طالبا.

تعليمات امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية الأزهرية

وكان الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، تفقد لجان معهد بنين الفيوم، ومعهد بنين سنورس، ومعهد فتيات الفيوم، ومعهد فتيات سنورس، كما تفقد الشيخ عوض الله عبدالعال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق، لجنة معهد السادات التابعة لمحافظة الشرقية.

وشددا على ضرورة توفير الراحة للطلاب والطالبات، والالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات لخروجها في أفضل حال، مؤكدين أنّ التزام الطلاب بالتعليمات سيتيح لهم فرصة أكبر للتركيز والحل في جو مناسب، مبيّنا أنّ الأزهر يعوّل عليهم كثيرا في بناء مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.