تعرف على موعد تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2023.. يستمر أسبوعين

أعلنت إدارة التنسيق في الإدارة العامة لشئون التعليم بجامعة الأزهر، عن موعد تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2023، مشيرة إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني الذي يتبع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر يستقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية للقيام بتسجيل رغباتهم من خلاله.

موعد تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2023

وبشأن موعد تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2023، خاطبت إدارة التنسيق مستشار الجامعة للتنسيق الإلكتروني، لإعلامه أن موعد فتح مكتب تنسيق القبول بالعام الجامعي 2023- 2024، بداية من يوم 26 أغسطس 2023 للطلاب والطالبات المستجدين الحاصلين على الثانوية الأزهرية 2023.

تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية

وتقرر أن يكون موعد تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2023 لجميع الرغبات من يوم 20 أغسطس 2023، ويستمر لمدة أسبوعين، لعدد من الفئات وهي:

- الحاصلين على الثانوية الأزهرية في السنوات السابقة.

- المعادلات.

- تخصص القراءات.

- الحاصلات على الثانوية العامة المصرية الراغبات في القبول بشعبة الترجمة الفورية بكلية الدراسات الإسلامية.

-إعادة القيد لطلاب الجاممعة المستفيدين.

ويذكر أنه قبل الإعلان عن موعد تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2023، قام الدكتور محمد الضويني، وكيل جامعة الأزهر، باعتماد شهادة الثانوية الأزهرية في 27 يوليو المنصرم ، وأعلن عن نسب النجاح في الشعبتين العلمي والأدبي ، التي وصلت إلى 46.63% أدبي، 59.34% علمي.