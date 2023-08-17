انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني السبت المقبل

تنطلق أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023 بقسميها العلمي والأدبي السبت المقبل الموافق 19/ 8/ 2023، وتستمر حتى الاثنين 28 من الشهر ذاته.

وأوضح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني كما هو معمول به في الدور الأول، لأن هذه آخر وأهم مرحلة في تحديد مستقبل الطلاب، مؤكدا أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مشددا على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب.

وأضاف الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه جرى الاستعداد والتجهيزات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني بعد انتهاء أعمال الدور الأول مباشرة، واتخاذ جميع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالامتحانات.

وأكد أن الامتحانات في شكلها الجديد كان لها دور كبير في القضاء على ظاهرة الغش، كما كان لالتزام الطلاب والملاحظين في الالتزام بالتعليمات دور في نجاح امتحانات الدور الأول.

يذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالبا، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131، ومن القسم العلمي بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالي 16455.