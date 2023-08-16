كل ما تريد معرفته عن مشروع الدلتا الجديدة بعد إعلان الرئيس السيسي افتتاحه قريبا

«هتشوفوا خلال الشهور القليلة المقبلة افتتاح مشروع الدلتا الجديدة، وسيكون متاحا أمام جميع المواطنين».. كلمات بدأ بها الرئيس عبد الفتاح السيسي حواره مع أهالي مطروح، خلال جولته التفقدية اليوم، التي التقى خلالها أهالي المحافظة وسط استقبال شعبي حافل من أهالي السلوم ومطروح وسيدي براني.

مشروع الدلتا الجديدة.. تنفيذ استراتيجية الزراعة 2030

بعد أشهر قليلة سوف يتم افتتاح مشروع الدلتا الجديدة، الذي يعتبر قفزة كبيرة نحو تنفيذ استراتيجية الزراعة 2030، فهو مشروع تنموي متكامل خاصة أن مساحته تصل إلى 2.2 مليون فدان، كما أن المساحة المنزرعة والمستهدف زراعتها تعادل ما يقرب من 30% من مساحة الدلتا القديمة، وفق ما رواه وزير الزراعة في حديث سابق.

مشروع الدلتا الجديدة بمثابة سلة غذاء مصرية كبيرة تتسع لحجم مصر، وتستطيع من خلالها التصدير للخارج، وبالتالي يحدث توازن بين الاستهلاك الداخلي والتواجد عالميا، وفق ما رواه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال حديثه في مؤتمر صحفي، كما أن مشروع الدلتا يتميز بموقعه الاستراتيجي لقربه من الموانئ البرية والجوية والبحرية.

مساحة مشروع الدلتا الجديدة

مساحة مشروع الدلتا الجديدة 500 ألف فدان، وتكون تراكيبها المحصولية المتوقعة 30% محاصيل استراتيجية، و40% بستانية، و30% تصنيعية، كما أنه يتوقع أن يساهم المشروع في زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب، خاصة القمح والذرة، بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة، والمحاصيل التصنيعية بنسبة تتراوح ما بين 10: 15% من الناتج الزراعي الإجمالي الحالي، وهو ما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وخفض فجوة الاستيراد، خاصة أن أهداف مشروع الدلتا الجديدة تتمثل في تدعيم ملف الأمن الغذائي وتخفيض فجوة الاستيراد من السلع الاستراتيجية، ومشروع الدلتا الجديدة يتكون من عدة مشروعات متنوعة هي مشروع مستقبل مصر، وهو باكورة مشروع الدلتا الجديدة، ومشروع جنة مصر، ومناطق تابعة لمحافظة البحيرة ووزارة الزراعة، وأراضي تم تحديد صلاحيتها بمعرفة وزارة الزراعة.