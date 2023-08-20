«الغرف السياحية» تطالب الشركات المنظمة للعمرة بتقديم خطاب ضمان بـ100 ألف جنيه

قال محمد عزت أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنَّ كل شركة منظمة لرحلات العمرة لهذا العام ستتقدم بخطاب ضمان بمبلغ 100 ألف جنيه لوزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى شيك بمبلغ نحو مليون و900 ألف جنيه لصالح غرفة شركات السياحة، لافتًا إلى أنَّ الشركات التي لن تلتزم بتلك الإجراءات لن يحق لها تنظيم برامج العمرة لهذا العام.

بدء إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة خلال الأسبوع الجاري

وأضاف «عزت»، لـ«الوطن»، أنَّ الضوابط المنظمة لموسم العمرة لهذا العام والتي ستعلنها وزارة السياحة والآثار اليوم أو غدًا بأقصى تقدير بعد أن أعتمدها أحمد عيسى وزير السياحة والآثار نهاية الأسبوع الماضي، تشمل البدء في إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة خلال الأسبوع الجاري، مع قصر تعاقد كل شركة سياحة مع وكالة سعودية واحدة في إصدار التأشيرات، وإلغاء التعامل بشكل نهائي بتأشيرة العمرة الافتراضية.

أولى رحلات العمرة ستنطلق مطلع شهر سبتمبر

وأشار أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إلى أنَّ جميع رحلات العمرة لهذا العام سيتمّ تنظيمها عبر بوابة العمرة المصرية، لافتًا إلى أنَّ أولى رحلات العمرة لهذا العام بالنسبة للمصريين ستنطلق أوائل شهر سبتمبر المقبل، موضحًا أنَّ أسعار برامج العمرة بالنسبة للبرنامج الاقتصادي الذي تبلغ مدته نحو 15 يومًا لن تقل عن 25 ألف جنيه.