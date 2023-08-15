موعد عمرة المولد النبوي 1445.. «غرفة السياحة» تكشف التفاصيل

يترقب الآلاف من المصريين، موعد بدء رحلات عمرة المولد النبوي 1445 هجريا، حتى يتسنى لهم حجز رحلاتهم، وقال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن رحلات عمرة المولد النبوى 1445، ستبدأ مباشرة عقب إصدار وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة لموسم العمرة لهذا العام، والتي ستصدر خلال الأيام المقبلة، وتستمر حتى بداية شهر رجب «يناير» المقبل.

وأضاف لـ«الوطن» أنه وفقا للمعتاد، فإن مصطلح عمرة المولد النبوى 1445 هجريا تعني كل رحلات العمرة التي سيتم تنظيمها منذ بدء رحلات العمرة للمصريين هذا العام، وحتى نهاية شهر جمادى الثاني، وليست مقصورة فقط على ذكرى المولد النبوي، التي تحل يوم 27 سبتمبر المقبل.

أسعار برامج العمرة

وأشار إلى أن العديد من شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، بدأت في الإعلان حاليا عن أسعار عمرة المولد النبوى 1445 هجريا، لافتا إلى أن متوسط أسعار برامج العمرة الإقتصادية التي يبلغ مدتها نحو أسبوعين، سيتراوح بين 22 ألفا حتى 30 ألف جنيه، موضحا أن التفاوت في أسعار البرامج، يأتي وفقا لمواعيد السفر، ومدى قرب سكن المعتمرين من الحرم المكي بمكة المكرمة والحرم النبوي بالمدينة المنورة.

الإقبال على رحلات العمرة

أشار إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك إقبال جيد من المواطنين المصريين للسفر لحجز رحلات عمرة المولد النبوي 1445، في ظل عدم وجود زيادة كبيرة في أسعار برامج العمرة بالمقارنة بالعام الماضي.