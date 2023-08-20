أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد.. هل تصل إلى القاهرة الكبرى؟

تحسن واضح في الأحوال الجوية مقارنة بالموجات الحارة التي شهدتها جميع الأنحاء خلال شهر يوليو الماضي، ويرجع سبب ذلك التحسن إلى الكتل الهوائية القادمة من أوروبا، فضلًا عن ظهور السحب الكثيفة وسقوط أمطار وصلت حد السيول على بعض المناطق خلال الفترة المقبلة، إذ أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّه من المتوقع أن يسود اليوم الأحد طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد

وأضافت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أنَّه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنشط الرياح على بعض المناطق، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلًا.

وأشارت إلى أنَّه سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة وتكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء، ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر فقط، وتتمثل في حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة، ويكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح تتراوح بين 50 و60 كيلومترًا/الساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 و3 أمتار.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.