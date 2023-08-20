حالة الطقس اليوم.. أمطار رعدية وسيول واضطراب الملاحة البحرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، متوقعة عددا من الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس، والتي من بينها الشبوة المائية التي تشهدها البلاد في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

سحب منخفضة وأمطار على عدة مناطق

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه تظهر السحب المنخفضة خلال الصباح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات الليل.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة وتكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء، ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وخاصة حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة، ويكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس، لتتراوح وسرعة الرياح بين 50 و60 كم/س، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 و3 متر.

حالة الطقس اليوم

وبالنسبة لحالة الطقس على مدن ومحافظات الجمهورية، فإنه يسود طقس حار رطب نهارا على الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة والرطوبة ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الأحد 20 أغسطس

وجاءت درجات الحرارة غدًا، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.