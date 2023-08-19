حالة الطقس غدا.. حار رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 33 درجة مئوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا، موضحة أنه يسود طقس حار رطب، خلال ساعات النهار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في تقريرها اليومي عن حالة الطقس، أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب خلال ساعات الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، فيما يسود طقس مائل على للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ظهور سحب منخفضة غدا

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى ظهور السحب المنخفضة، خلال الصباح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، بأن الرياح تنشط على بعض المناطق، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل.

ونوهت إلى أن حالة البحر المتوسط غدا خفيفة إلى معتدلة، أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة إلى مضطربة.

وفيما يلي درجات الحرارة العظمى والمحسوسة غدا الأحد:

درجات الحرارة غدا

القاهرة الكبرى 33 المحسوسة 35

الوجه البحري 33 المحسوسة 35

السواحل الشمالية الغربية 32 المحسوسة 35

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة 13 المحسوسة 34

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 المحسوسة 43

شمال الصعيد 37 والمحسوسة 39

جنوب الصعيد 45 المحسوسة 46