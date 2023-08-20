«الجنايات» تعاقب المتهم بسرقة المساكن في الشروق بالسجن لمدة سنة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، عاطلا لإدانته بسرقة الشقق السكنية باستخدام أسلوب كسر الباب في دائرة قسم شرطة الشروق بمحافظة القاهرة، بالسجن المشدد لمدة عام مع الشغل وإلزامه المصاريف الجنائية.

سرقة الشقق بأسلوب كسر الباب

وجاء في أمر إحالة القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم، قيامه في دائرة قسم شرطة الشروق بمحافظة القاهرة، بسرقة إحدى الشقق الكائنة في دائرة القسم بأسلوب كسر الباب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة الشروق، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد قيام عاطل بسرقة إحدى الشقق بدائرة القسم مستخدمًا أسلوب كسر الباب.

وبفحص الكاميرات الموجودة في محيط الواقعة، تبين أن نزول المتهم من محل الواقعة وهو يحمل المسروقات وبتتبع خط سيره تم القبض عليه أثناء بيعها.

وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.