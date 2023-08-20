حبس تشكيل عصابي عامين بتهمة سرقة السيارات في القاهرة

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، تشكيلا عصابيا مُكونا من شخصين؛ لإدانتهما بسرقة أجزاء من السيارات بأسلوب كسر القفل في منطقة الوايلي بالقاهرة بالسجن المشدد لمدة عامين مع الشغل وإلزامهما المصاريف الجنائية.

سرقة أجزاء من السيارات

وحسب ما جاء في أوراق القضية بعد أن انتهت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمان، قيامهما في دائرة قسم شرطة الوايلي بمحافظة القاهرة، بسرقة قطع وأجزاء من السيارات من داخل إحدى الورش الكائنة بدائرة القسم مستخدمين في إتمام جريمتهم أسلوب كسر القفل وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة الوايلي، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد سرقة أجزاء وقطع من السيارات في إحدى الورش بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم فحص كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة، والتوصل إلى هوية المتهمين وتبين أنهما عاطلين وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما وأرشدا عن مكان المسروقات.

تم تحرير المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المُتقدم.