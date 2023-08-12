حبس تشكيل عصابي للاتجار في الهيروين بمدينة الشروق

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين بالاتجار في مخدر الهيروين في مدينة الشروق، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

ضبط 4 متهمين بالاتجار في الهيروين

أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة، قيام تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، بمزاولة نشاط إجرامي والاتجار في المواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة الشروق.

بإجراء التحريات تبين أن المتهمين مقيمون بمحافظة الغربية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم الشروق، وبحوزتهم كمية من مخدر الهروين، ومبلغ مالي.

العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات

أوضح المحامي محمود عبد الله، لـ«الوطن»، أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تنص على معاقبة كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد الإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.