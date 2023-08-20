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روسيا: عودة العمل بمطاري فنوكوفو ودوموديدوفو في موسكو

كتب:

هانى حسن
10:04 ص | الأحد 20 أغسطس 2023
مطار دوموديدوفو الدولي

مطار دوموديدوفو الدولي

أعلن ممثل عن خدمات الحركة الجوية في روسيا، عودة العمل بمطاري فنوكوفو ودوموديدوفو في موسكو، اليوم الأحد، بعدما أُوقفت وصول الرحلات الجوية والمغادرة في وقت سابق، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة الأنباء الروسية«تاس».

إغلاق المطارين مؤقتا

وكان المطاران مُغلقين مؤقتًا أمام وصول الطائرات ومغادرتها، قبل إعادة العمل مرة أخرى صباح اليوم.

ووفقًا لخدمة «Flightradar»، جرى تغيير مسار الطائرات أثناء مدة التوقف للهبوط في مطار شيريميتيفو، وهو مطار آخر في موسكو، أو انتظار المزيد من التعليمات في الجو فوق ريازان. 

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