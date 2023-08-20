حياة كريمة تطلق مبادرة «خطى» بالمنوفية لتوفير 1000 كرسي متحرك لذوي الهمم

أعلنت مؤسسة حياة كريمة إطلاق مبادرة «خُطى» لدعم ذوي الهمم، بهدف توفير 1000 كرسي متحرك لذوي الإعاقات الحركية على مدار 4 أشهر، موضحة أن المبادرة ستجوب جميع محافظات مصر لضمان حق كل شخص في الحركة.

انطلاق مبادرة «خُطى» في 3 محافظات

وأشارت «حياة كريمة» إلى أن مبادرة «خُطى» ستنطلق اليوم الأحد، في محافظة المنوفية، ثم إلى محافظة الأقصر بعد غد الثلاثاء، على أن تواصل المبادرة أعمالها في محافظة سوهاج يوم الخميس 24 من الشهر الجاري.

مبادرات حياة كريمة

وذكرت الدكتورة غادة البهنساوي، مدير المكتب الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، لـ«الوطن»، أن مبادرة «خطى» آخر المبادرات التي أطلقتها المؤسسة تحت مظلتها، إذ نجحت في إطلاق ما يقرب من 20 مبادرة بالتوازي مع المبادرة الرئاسية، لخدمة الفئات الأولى بالرعاية من الناحية الإنسانية، في قرى المبادرة كافة، وهي رد الجميل، التصالح حياة، وصل الخير والتي أطلقت على 4 مراحل، هي «قطار الخير»، و«حماية»، و«ابدأ حياة»، و«راجعين نتعلم»، و«التعليم حياة»، و«بالوعي مصر تتغير»، و«يدوم الفرح»، و«انت الحياة»، و«تقدر في 10 أيام».

التبرع لمؤسسة حياة كريمة

وفي السياق ذاته، أوضحت المؤسسة طرق التبرع، لها وذلك من خلال الموقع الرسمي لحياة كريمة، أو من خلال رسالة نصية على رقم 9509، أو فودافون كاش، وفوري- أو رقم الحساب الموحد للمؤسسة لدى البنوك 45004500.