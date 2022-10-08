أحمد عمر هاشم عن ملف «الوطن»: يسير على خطى مبادرة «أخلاقنا الجميلة»

مدح الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، عدد «الوطن»، الصادر اليوم، تحت عنوان «محمد - في حب رسول الله»، مثمنًا ما تناولته صفحات الجريدة في عددها حول أخلاقيات النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بالتزامن مع مناسبة دينية عطرة وكذلك بالتزامن مع مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «أخلاقنا الجميلة».

هاشم: رسالة النبي حية ومتجددة

وقال أحمد عمر هاشم، في تصريحات خاصة، «عدد اليوم من صحيفة الوطن يجب أن يحتفظ به كل إنسان في بيته، لأن وجود عدد كامل لصحيفة يتحدث عن النبي وأخلاق النبي محمد صل الله عليه وسلم يستحق أن يكون موجودًا في كل البيوت».

وأضاف أنَّ رسالة النبي محمد صل الله عليه وسلم حية ومتجددة في المحبة والسلام وعمارة البيوت، موضحًا أنَّ البيت الذي يوجد به رسول الله يظل مفتوحًا عامرًا بسيرة النبي.

حوار عمر هاشم

وكان ملف «الوطن» قد تضمن حوارًا مع أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وتناول أخلاقيات الرسول، في إطار مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «أخلاقنا الجميلة» مؤكّدًا أنّ بقاء ذكرى النبي الكريم بالأخلاق التي بعث ليتممها، وأنّ الله سبحانه وتعالى منّ على الأمة الإسلامية أن بعث فيها محمداً رسول الله، ونحن إذ نحتفي بالنبي الكريم، لا نحتفي به في يوم واحد، فنحن لم ننسَ المصطفى صاحب الشفاعة بل ذكرى الحبيب الهادي باقية.