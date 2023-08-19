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بدء تجهيز 31 مجمعًا خدميًا في القرى التابعة لـ«حياة كريمة» بأسوان

كتب:

أحمد الأمير
06:59 م | السبت 19 أغسطس 2023
جانب من المجمعات الخدمية بأسوان

جانب من المجمعات الخدمية بأسوان

أكد ياسر عبد الشافي، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، وصول الأثاثات والتجهيزات الفنية للتشغيل التجريبي لـ 9 مجمعات خدمية في مركز نصر النوبة من إجمالي 31 مجمعًا خدميًا في المحافظة بتكلفة تصل إلى أكثر من 360 مليون جنيه.

وزارة الإسكان تتولى عملية بناء المشروع

ويتولى الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان بناء هذه المجمعات في القرى المدرجة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، وتم ذلك بإشراف الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ.

تجهيز المرافق الخدمية بدعم من وزارة الإنتاج الحربي

وبدأت المحافظة في تجهيز المجمعات الخدمية بدعم من وزارة الإنتاج الحربي - مصنع 99 الحربي وتضم مرافق تعليمية وثقافية ورياضية وصحية وتجارية، ما يوفر للمواطنين فرصًا متنوعة لتحسين حياتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وتشمل المرافق التعليمية وجود مدارس وروضات لتعليم الطلاب في جميع المراحل الدراسية بجانب عدد من المكتبات والمراكز الثقافية لتعزيز القراءة والثقافة بين المجتمع. 

وتضم وحدة المرافق الصحية عددا من العيادات الطبية والمراكز الصحية لتقديم الخدمات الطبية الأساسية والرعاية الصحية للمواطنين. 

تهدف هذه المجمعات الخدمية إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري وتوفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية في محافظة أسوان.

وتعكس استمرارية هذه المبادرة التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.

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