أمين تحالف الأحزاب المصرية: مدينة العلمين الجديدة أصبحت أيقونة سياحية عالمية

أشاد النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية وعضو مجلس الشيوخ بتحركات الحكومة بشأن دفع عجلة السياحة خلال الفترة الأخيرة، آخرها مهرجان «العالم عالمين» المنظم بمدينة العلمين الجديدة.

إنشاء مدن الجيل الرابع الجديدة مثل العلمين خطوة جيدة للغاية

أوضح «مطر» في تصريحات لـ«الوطن» أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي نجحت خلال الأشهر الأخير في دفع عجلة السياحة التي تعد قاطرة الاقتصاد المصري من خلال الترويج لمدينة العلمين الجديدة بشكل منظم ومناسب، والذي ظهر خلال الحفلات التي أقيمت خلال الأيام الماضية على أراضيها حيث شهدت إقبالا كبيرا من السائحين والمصريين.

أكد أن إنشاء مدن الجيل الرابع الجديدة مثل العلمين خطوة جيدة للغاية لتنشيط السياحة في مصر، خاصة أنها تمتلك المقومات التي تجعلها وجهة سياحية جيدة للغاية من حيث تنوع المقاصد السياحية والشواطيء.

مدينة العلمين لها القدرة على منافسة مدن سياحية عالمية كبرى

وأشار أمين عام تحالف الأحزاب المصرية إلى أن مدينة العلمين أصبحت لديها القدرة على منافسة مدن سياحية عالمية كبرى، كونها تمتلك فنادق على أعلى مستوى وبنية تحتية متطورة.

وأشار إلى أهمية استمرار الفعاليات والمهرجانات على أرض العالمين على مدار العام، وذلك بهدف ضمان استمرارية السياح إليها.