تحالف الأحزاب المصرية: جلسات الحوار الوطني جسدت المعنى الحقيقي للديمقراطية

أشاد النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية وعضو مجلس الشيوخ، بجلسات الحوار التي انعقدت خلال الفترة الماضية، بمشاركة مختلف الأحزاب والقوى الوطنية من كل التيارات السياسية المتنوعة.

تحالف الأحزاب المصرية

قال تيسير مطر في تصريحاته لـ«الوطن»، إن جلسات الحوار الوطني العامة التي انعقدت خلال الفترة الماضية، سادتها أجواء الديمقراطية بمعانيها الحقيقية، حيث شاهدنا ما لم نشاهده من قبل، حيث التفت الأحزاب المؤيدة كتف بكتف مع المعارضة، لوضع رؤية مصر المستقبلية، التي من شأنها معالجة قضايا المجتمع جذريا.

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: «كما أن جميع القوى الوطنية التي شاركت في الحوار منذ بداية الجلسات، رفعت شعار الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وكان الالتفاف حول تغليب المصلحة العامة، ووضعها فوق أي اعتبار».

مجلس أمناء الحوار الوطني

كان مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد خلال الفترة الماضية نحو 60 جلسة حوارية شارك فيها مختلف القوى السياسية والأحزاب، وناقشت خلالها نحو 70 قضية مجتمعية في كل المحاور الثلاثة من أصل 113 قضية.