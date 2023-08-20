الإعصار هيلاري.. أول عاصفة استوائية تضرب جنوب كاليفورنيا منذ 84 عاما

توجه الإعصار هيلاري إلى ولاية «باها كاليفورنيا» في المكسيك بأمطار وسيول في وقت متأخر من أمس السبت، وتصنيفه كإعصار من الفئة رقم 2، ورغم تراجع تصنيفه لكنه لا يزال خطيرا وهناك سيناريو محتمل يتمثل في أن يجلب فيضانات كارثية إلى المنطقة ويعبر إلى جنوب غربي الولايات المتحدة الأمريكية كعاصفة استوائية.

خبراء الأرصاد الجوية يحذرون من الإعصار هيلاري

من جهتهم، حذر خبراء الأرصاد الجوية من أنه على الرغم من ضعف الإعصار هيلاري، تسارعت سرعة العاصفة، أمس السبت، وحثوا المواطنين على إنهاء استعداداتهم بحلول غروب الشمس، حيث قال أحد الخبراء إنه بحلول اليوم الأحد سيكون الأوان قد فات.

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية: «لا يزال من المتوقع أن يدخل الإعصار هيلاري كتب التاريخ كأول عاصفة استوائية تضرب جنوب ولاية كاليفورنيا منذ 84 عاما، وتجلب معها فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية وأعاصير معزولة ورياحا عاتية وانقطاعا في التيار الكهربائي على نطاق واسع»، بحسب شبكة «سي ان ان» الأمريكية.

هطول الأمطار مصدر القلق الرئيسي بشأن إعصار هيلاري

فيما نقلت الشبكة الأمريكية عن عالمة الأرصاد الجوية، أليسون تشينشار، أن هطول الأمطار هو مصدر القلق الرئيسي بشأن إعصار هيلاري، مشيرة إلى أنه في الصحراء الجنوبية الغربية، فإن حتى من 2 إلى 4 بوصة من الأمطار تكون مؤثرة.

ويعد إعصار هيلاري أحدث كارثة مناخية كبرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في الوقت التي لا تزال جزيرة ماوي في ولاية هاواي الأمريكية تعاني من حريق الأسبوع الماضي أودى بحياة من 111 شخص وأحرق بلدة لاهاينا التاريخية، مما يجعله أكثر حرائق الغابات دموية في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.