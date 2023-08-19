إعصار هيلاري.. ترقب حذر في أمريكا ومخاوف واسعة بالمكسيك

كشف المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، عن آخر مستجدات إعصار هيلاري، الذي من المتوقع أن يصل إلى جنوب ولاية كاليفورنيا خلال الساعات المقبلة، وسط تحذيرات من فيضانات كبيرة في العديد من مناطق السواحل الغربية للولايات المتحدة على المحيط الهادئ.

شدة ونوع إعصار هيلاري

وأصدر المركز الأمريكي بياناً يوضح فيه أن إعصار هيلاري قد يؤدي إلى فيضانات واسعة، وقد يتسبب في حدوث إصابات، خاصةً أنه من الفئة 4 عند ساحل المحيط الهادئ بحسب تقرير صادر عن وكالة «أسوشيتدبرس».

تحذيرات من إعصار هيلاري

واستمراراً للمتابعات الخاصة بإعصار هيلاري، فإن جنوب كاليفورانيا لم يسجل وصول أي عاصفة استوائية إلى اليابسة منذ 25 سبتمبر 1939، وفقاً لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية.

وأصدرت السلطات في المكسيك هي الأخرى تحذيرات بشأن الإعصار المنتظر، وسط توقعات بحدوث تأثيرات كارثية محتملة، في مناطق شمال غرب البلاد.

السعودية تحذر رعاياها بشأن إعصار هيلاري

في الوقت نفسه، حذرت قنصلية المملكة العربية السعودية في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، رعاياها في ولايات كاليفورنيا وأريزونا ونيفادا، من خطورة امتداد أثر إعصار هيلاري، عبر منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، «تويتر» سابقاً، وطالبت القنصلية السعودية بأخذ الحيطة والحذر، ومتابعة السلطات المحلية المختصة بخصوص إرشادات السلامة، والتواصل معها في حالات الطوارئ.

نسب سقوط الأمطار

وبسبب إعصار هيلاري، تتوقع الولايات المتحدة سقوط ما بين 7 و15 سنتيمتراً من الأمطار، مع كميات معزولة تبلغ 25 سنتيمتراً، في أجزاء من جنوب كاليفورنيا وجنوب نيفادا، ويحتمل حدوث فيضانات من خطيرة إلى كارثية على المستوى المحلي.