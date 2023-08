كوارث طبيعية تهدد أوروبا وأمريكا.. فيضانات وعواصف وحرائق غابات

اجتاحت الفيضانات شمال ووسط أوروبا، وتسببت في أضرار جسيمة في بعض الدول، حيث سجلت بعض مناطق سلوفينيا أكثر من 200 ملم من الأمطار في 12 ساعة خلال الساعات القليلة الماضية، مما تسبب في جريان السيول في ثلثي البلاد، التي أودت بحياة 6 أشخاص، وتضرر العديد من المباني والطرق بتكلفة تقدر بنحو 500 مليون يورو.

وضربت العاصفة هانز منطقة البلطيق لعدة أيام، ما أدى إلى هطول أمطار يومية بمعدل 80 إلى 100 ملم في أجزاء عدة من جنوب النرويج والسويد، إذ أصدرت الأرصاد الجوية في النرويج تحذيرات من حدوث فيضانات باللون الأحمر في أجزاء كثيرة من جنوب البلاد، وجرى إجلاء حوالي 600 شخص من شمال أوسلو، في حين أعلنت السويد عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين، بعد أن غمرت المياه ميناء جوتنبرج وخرج قطار ركاب عن مساره.

وفي الدنمارك، ارتفعت أمواج البحر إلى 8 أمتار، مما أدى إلى جرف العديد من منازل الشاطئ، وانتشرت الرياح القوية في جميع أنحاء دول البلطيق، قد تسبب في وفاة آخر في ليتوانيا نتيجة سقوط الأشجار.

From north to south, Europe is again battling extreme weather events, wildfires in Portugal, a heat wave in Spain elsewhere and now historic floods in Slovenia and Norway.



